clif’s Newsletter PodcastCancer is all in our minds.471119261×0:00Current time: 0:00 / Total time: -29:44-29:44Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Cancer is all in our minds.We CAN choose to have it leave...clif highJan 10, 202647111926ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksclif’s Newsletter PodcastWoo, down, dirty, deep WOOWoo, down, dirty, deep WOOSubscribeListen onSubstack AppRSS FeedAppears in episodeclif highRecent EpisodesGrist for the mill of our common shared reality. 23 hrs ago • clif highA long and winding road...Jan 7 • clif highStrategy...Jan 3 • clif highHOLDFAST! Jan 1 • clif highWeek One...Dec 28, 2025 • clif highFly Eternal Now Airlines!Dec 26, 2025 • clif highOpps...there's an alien in your religion!Dec 24, 2025 • clif high