Keep pure. - The Time draws Near. War, and Killing engulf the Earth.

Gardez pure. - Le Temps s'approche. Guerre, et Tueries engloutissent la Terre.

The Laurel will grow Green, in a Sea of Tears and Blood.

Le Laurier verdira, dans une Mer de Larmes et de Sang.

The Perfecti have Returned. Our Long Sleep complete.

Les Parfaits sont revenus. Notre Long Sommeil achevé.

In the midst of Great Battles, filled with Smoke, Death, and Roar, Men will look up, hearts shocked, frozen in horror.

Au milieu des Grandes Batailles, emplies de Fumée, de Mort et de Rugissements, les Hommes lèveront les yeux, cœurs choqués, glacés d'horreur.

Perfecti embodied once again, many Past Lives come rushing in. Memory fills, of Love, long Lost. Never Forgotten. Never does memory Fade.

Parfaits incarnés de nouveau, de nombreuses Vies Passées affluent. La mémoire se remplit, d'Amour, longtemps Perdu. Jamais Oublié. Jamais la mémoire ne S'efface.

Time of Killing near now to our hands, Perfecti sharpen their Minds. All weapons are but pale shades of Thought.

Le Temps de Tuer approche maintenant de nos mains, les Parfaits aiguisent leurs Esprits. Toutes les armes ne sont que pâles nuances de la Pensée.